PUFFYがデビュー30周年を記念して開催する音楽フェス『PUFFYの“P”FES』にGLAYが出演することが決定した。【画像】豪華…！『PUFFYの“P”FES』出演アーティスト『PUFFYの“P”FES』は、PUFFYがデビュー30周年を記念して初めて開催する主催フェス。7月19日、20日に神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで行われる。GLAYは、7月20日に出演。夫婦であるPUFFYの大貫亜美とGLAYのTERUが出演する貴重なイベントとなる。同フェ