PUFFY主催フェスにGLAY参加決定 TERU＆大貫亜美が夫婦で出演へ
PUFFYがデビュー30周年を記念して開催する音楽フェス『PUFFYの“P”FES』にGLAYが出演することが決定した。
【画像】豪華…！『PUFFYの“P”FES』出演アーティスト
『PUFFYの“P”FES』は、PUFFYがデビュー30周年を記念して初めて開催する主催フェス。7月19日、20日に神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで行われる。
GLAYは、7月20日に出演。夫婦であるPUFFYの大貫亜美とGLAYのTERUが出演する貴重なイベントとなる。
同フェスでは、PUFFYのライブを軸に、ゆかりのあるアーティストとの共演やトーク企画などを予定。7月19日にはPUFFY、ウルフルズ、PUFFY FRIENDS、水谷千重子、UNICORN、20日にはPUFFY、[Alexandros]、きゃりーぱみゅぱみゅ、GLAY、スチャダラパーが出演する。
PUFFY FRIENDSには、オカモトコウキ（Gt／OKAMOTO’S）、関根史織（Ba／Base Ball Bear）、堀之内大介（Dr／Base Ball Bear）、渡辺シュンスケ（Key）のほか、オカモトショウ（Vo／OKAMOTO’S）、CHEMISTRY、堂島孝平、土岐麻子、真心ブラザーズ、幹葉（スピラ・スピカ）、山内総一郎の出演も発表されている。チケットは現在、オフィシャルHP3次先行を受け付けている。
【画像】豪華…！『PUFFYの“P”FES』出演アーティスト
『PUFFYの“P”FES』は、PUFFYがデビュー30周年を記念して初めて開催する主催フェス。7月19日、20日に神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで行われる。
GLAYは、7月20日に出演。夫婦であるPUFFYの大貫亜美とGLAYのTERUが出演する貴重なイベントとなる。
PUFFY FRIENDSには、オカモトコウキ（Gt／OKAMOTO’S）、関根史織（Ba／Base Ball Bear）、堀之内大介（Dr／Base Ball Bear）、渡辺シュンスケ（Key）のほか、オカモトショウ（Vo／OKAMOTO’S）、CHEMISTRY、堂島孝平、土岐麻子、真心ブラザーズ、幹葉（スピラ・スピカ）、山内総一郎の出演も発表されている。チケットは現在、オフィシャルHP3次先行を受け付けている。