国内最大級の竜巻被害から8か月余り、被災地では全壊と認定され、公費での解体を希望した家屋の解体が始まりました。2025年9月、牧之原市から吉田町にかけて発生した国内最大級の竜巻では、牧之原市内の住宅被害が1350棟に上りました。発災から8か月が過ぎましたが、被災地にはいまだ手付かずの家屋が残されています。こうした中、牧之原市は今週から所有者との手続きが完了した家屋について、重機を使った公費での解体作業を開始