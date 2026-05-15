まねき湯しあわせを呼ぶ番台猫いい町には、いい銭湯がある。のれんをくぐって、ざぶんと大きな湯船に浸かれば、熱いお湯がじんわりと身体に染み渡ってくる。だが、それだけではない。たまたま居合わせた誰かと語り合い、笑い合えば、自然と心もほどけていく。疲れなんてどこへやら。今日も湯けむりの向こうでは、身も心も癒やされる温かなやりとりが繰り広げられている。『まねき湯しあわせを呼ぶ番台猫』（八木沢里志