若女将が切り盛りする街の銭湯に癒される！ 介護、子どもの国際結婚――人生の転機を迎えた悩める人たちに起こる小さな奇跡。湯と人情に心を溶かされる人情銭湯小説【書評】

若女将が切り盛りする街の銭湯に癒される！ 介護、子どもの国際結婚――人生の転機を迎えた悩める人たちに起こる小さな奇跡。湯と人情に心を溶かされる人情銭湯小説【書評】