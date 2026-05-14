Shop.1【銀座一丁目】BITTERS END CLUB「BITTERS END CLUB（びたーず えんど くらぶ）」は、東京メトロ銀座一丁目駅から徒歩約3分、東京メトロ銀座駅からは徒歩約8分のところにあるスコーン＆紅茶専門店です。内装のテーマは、1920年代のキャバレー。店内にいると銀座の喧騒が嘘のようで、静かにゆっくり過ごすことができます。「プレーンのスコーンセット」2300円（対象のティー付き）こちらのお店では、すべてのメニューに数種類