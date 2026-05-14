（台北中央社）北部・基隆と沖縄県石垣島を結ぶフェリー「やいま丸」が、28日に就航する見通しとなった。台湾側の事業者、ワゴングループ（華岡集団）は13日、6月末までの試験運航期間は閑散期運賃を適用し、最も安い運賃は15人部屋「スタンダードG」の片道1人2000台湾元（税抜き、約1万円）になるとした上で、15日から予約販売を開始すると明らかにした。同フェリーは当初、昨年中の運航開始を目指していたが、船内工事の遅れなど