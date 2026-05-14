大谷翔平、7回無失点の内容を指揮官称賛【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回無失点の好投で今季3勝目をあげた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「今夜の彼はまさに支配的なピッチングだった」と称えた。先発投手が試合をつくり、4回までに4点リードを奪う理想的な試合運びで連敗を止めた。指揮官は「