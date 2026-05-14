大谷翔平、7回無失点の内容を指揮官称賛

【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回無失点の好投で今季3勝目をあげた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「今夜の彼はまさに支配的なピッチングだった」と称えた。

先発投手が試合をつくり、4回までに4点リードを奪う理想的な試合運びで連敗を止めた。指揮官は「チームで掴んだ勝利だ。もちろん、その口火を切ったくれたのはマウンドに立ったショウヘイ。7回を無失点」と、先発としての役目を果たした大谷を称えた。

今季7度目の先発マウンドは、相手打線を圧倒した。2回から5回までの4イニングは、4者連続を含む6奪三振を見せるなど無安打投球。7回1死一、二塁のピンチは、相手走者の“走塁ミス”もあり無失点で切り抜けた。「最後は併殺打で（相手に）少し助けてもらったけどね。今日は非常に素晴らしかったと思う」とロバーツ監督の絶賛は止まなかった。

7回まで今季最多の105球を投げて、被安打4、2四球、8奪三振。無失点投球で、防御率はMLBトップの0.82となった。指揮官は「速球で（相手打線を）攻めていたと思う。速球はキレが非常にあって、とてもよかったと思う。99マイル（約159.3キロ）を連発していた」と、大谷の力強いフォーシームを称賛。「打者に対して支配的だった。アラエスは彼に対してとてもいい打撃をしていたが、それ以外はほぼ支配していたと思う」と、内容を高く評価した。（Full-Count編集部）