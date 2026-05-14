開催：2026.5.14 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 3 - 2 [タイガース] MLBの試合が14日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。 メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 1回表、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットで