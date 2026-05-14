日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2951（+11.5+0.39%） ホンダ1283（+11+0.86%） 三菱ＵＦＪ2938（+11.5+0.39%） みずほＦＧ7018（-32-0.45%） 三井住友ＦＧ5876（+24+0.41%） 東京海上7373（+4+0.05%） ＮＴＴ151（+1.0+0.67%） ＫＤＤＩ2545（+4.5+0.18%） ソフトバンク223（+0.2+0.09%） 伊藤忠2083（-6-0.29%