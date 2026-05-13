人間関係の良し悪しは、なぜ生まれるか。『いい人はうまくいく』（すばる舎）を出したプロデューサーの長倉顕太さんは「心理学に『バウンダリー』という概念がある。これは、自分と他人の間に引く『見えない境界線』のことで、ある種の有害な人々はそれを無神経に越えてくる」という――。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■心理学者が3つに分類した人間のタイプ心理学者のアダム・グラ