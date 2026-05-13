日本時間１５時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（確報値）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（確報値）（4月）15:00 予想-0.6%前回-0.6%（前月比) 予想-0.1%前回-0.1%（前年比) 予想-0.6%前回-0.6%（除く住宅ローン・前月比) 予想0.8%前回0.8%（除く住宅ローン・前年比)