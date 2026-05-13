消費者物価指数（CPI）（確報値）（4月）15:00 結果-0.6% 予想-0.6%前回-0.6%（前月比) 結果-0.1% 予想-0.1%前回-0.1%（前年比) 結果-0.6% 予想-0.6%前回-0.6%（除く住宅ローン・前月比) 結果0.8% 予想0.8%前回0.8%（除く住宅ローン・前年比)