アジア株韓国株反発、政府がサムスン電子スト阻止へインド金輸入税引き上げ 東京時間14:13現在 香港ハンセン指数 26427.56（+79.65+0.30%） 中国上海総合指数 4218.22（+3.73+0.09%） 台湾加権指数 41264.34（-633.98-1.51%） 韓国総合株価指数 7821.65（+178.50+2.34%） 豪ＡＳＸ２００指数 8623.00（-47.68-0.55%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74746.31（+187.07+0.25%） ア