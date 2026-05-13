お笑いタレントの東野幸治（58）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に出演。自身の芸能生活を振り返った。東京進出のきっかけについて「それはもうダウンタウンさん」という東野。18歳の時、友人に誘われて受けたオーディションを経て、大人気番組「4時ですよ〜だ」に出演。「ダウンタウン」についていく形で、自身も25歳頃に“上京”を果たした。MCの「ダイアン」津田篤宏が「最初、“ごっ