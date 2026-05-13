何気ない投稿が話題だ。バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝が５月12日、27歳の誕生日を迎えた。それを祝い、同クラブが公式Xで「Wishing you many more years, Hiroki!（ヒロキ、これからもお元気で！）」とメッセージを送ったのだが、深読みするファンが殺到する事態となった。というのも、伊藤は今夏に退団する可能性が浮上しており、去就が大きな注目を集めているからだ。別れのメッセージとして受け取ったようだ