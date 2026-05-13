アラ古希（65〜74歳）世代で働く人は、15年前は37％だったが最近の調査では54.9％。なぜ増えているのか。ジャーナリストの溝上憲文さんは「働くことが規則正しい生活や健康に資するとの考えもあるが、将来への不安や生活費の補填やゆとりある生活をしたいという願望が大きい」という――。■働くアラ古希37％→54.9％働く高齢者が増えている。60〜64歳まで高年齢者雇用安定法により、企業に雇用確保義務があるために就業する人は多