「修理する権利」を守るために戦い続けていることで知られるYouTuberのルイス・ロスマン氏が、3Dプリンターメーカー・Bambu Labから法的措置をちらつかされ、成果物を自主的に削除した開発者に対して、仮に法的措置に移行しても最初の1万ドル(約158万円)を自分が負担することを表明しました。I'll put up $10,000 to teach bambu labs a lesson - YouTubeLouis Rossmann tells 3D printer maker Bambu Lab to ‘Go (Bleep) yoursel