高級国産キーボードとして知られる東プレの「REALFORCE R4」をお使いの方、お待たせしました。ボディカラーとしてはホワイトとブラックの2色しかなかったR4ですが、キーキャップだけ別の色にできる「R4 Color Keycaps Set」の登場です！ 「R4 Color Keycaps Set」 ラインアップは5色。「丁字茶（ちょうじちゃ）」「錆青磁（さびせいじ）」「灰青（はいあお）」「鳩羽紫（はとばむらさき）」「