神戸はあす13日、ホームで京都と対戦する。リーグ戦は4試合90分間での勝利がなく（1勝3敗）で、その間は1得点9失点。1試合消化が少ない中で首位・名古屋と勝ち点3差の2位に付けているものの、得失点差を考慮すれば逆転優勝へ向けて次戦は「90分勝利」が至上命令だ。この苦境を打破するために期待されるのは、やはりFW大迫勇也とFW武藤嘉紀のWエースだ。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の準々決勝アル・サッド