◇ナ・リーグドジャース3−9ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打で2試合連続ノーヒットに終わり、チームも3連敗を喫し首位から陥落した。初回の第1打席は相手先発・マクドナルドの初球、低めシンカーを積極的に狙ったが、一ゴロ。3回1死二塁の好機で迎えた第2打席も外角シンカーに手を出しニ