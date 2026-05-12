◇ナ・リーグ ドジャース3−9ジャイアンツ（2026年5月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打で2試合連続ノーヒットに終わり、チームも3連敗を喫し首位から陥落した。

初回の第1打席は相手先発・マクドナルドの初球、低めシンカーを積極的に狙ったが、一ゴロ。3回1死二塁の好機で迎えた第2打席も外角シンカーに手を出しニゴロに終わった。5回の第3打席もチェンジアップを4球続けられ、最後は低めに手を出し空振り三振に倒れた。

同点の6回2死二塁の第4打席は相手2番手左腕・ゲージにニゴロに打ち取られ、得点機で凡退が続いた。9回の第5打席も相手4番手・ブルベーカーの低めカーブに空振り三振に終わり、5打数無安打で11試合51打席連続ノーアーチとなった。

打線は大谷の不振が影響しているのか直近12試合で3得点以下の試合が9度目となった。

大谷はこの日の試合前練習で今季3度目の屋外でのフリー打撃を敢行。ベイツ打撃コーチによると、大谷自ら志願してバットを振り込み52スイングで17本の柵越えを放った。ただ、試合での快音には結び付かなかった。