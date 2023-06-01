【Amazon：Xiaomi SIMフリースマートフォン・タブレット】 期間： SIMフリースマートフォン 5月12日0時～5月17日23時59分 タブレット 5月12日0時～5月22日23時59分 Xiaomi POCO X7 Pro 12GB+512GB 日本語版 SIMフリースマートフォン ブラック Amazonにて、Xiaomiのスマートフォンが特別価格で販売されている。期間はスマ&