【Amazon：Xiaomi SIMフリースマートフォン・タブレット】 期間： SIMフリースマートフォン 5月12日0時～5月17日23時59分 タブレット 5月12日0時～5月22日23時59分

Xiaomi POCO X7 Pro 12GB+512GB 日本語版 SIMフリースマートフォン ブラック

Amazonにて、Xiaomiのスマートフォンが特別価格で販売されている。期間はスマートフォンが5月17日23時59分まで。タブレットが5月22日23時59分まで。

今回、フラッグシップSoC「Dimensity 8400-Ultra」を採用したSIMフリースマートフォン「POCO X7 Pro」や、タブレット「POCO Pad M1」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

POCO X7 Pro 12GB+512GB イエロー

SoC「Dimensity 8400-Ultra」を採用したSIMフリースマートフォン。6,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、90W急速充電に対応する。6.67インチの高精細1.5K（2,712×1,220）のCrystalRes有機ELディスプレイを搭載。リフレッシュレートは最大120Hzに対応しており、ゲームや映像もなめらかに表示し、優れた視覚体験を提供する。

POCO Pad M1 タブレット 8GB+256GB ブルー

12.1インチ2.5Kクリスタルクリアディスプレイを搭載したタブレット。最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。