©ABCテレビ 5月11日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、前週に続いて、スタジオに吉本新喜劇きってのおしどり夫婦である吉田裕＆前田真希、千葉公平＆鮫島幸恵を迎え、総勢500人のナニワ夫婦を調査した「聞いてたんとちゃうやん！ランキング」を公開。前回、妻から夫へは「男気がなくなった」「お金の使い方が下手」、夫から妻へは「見た目を気にしなくなった」「会話が激減」といった不満がランクイン。今回はいよ