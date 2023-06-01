プレミアリーグ 25/26の第36節 ウェストハムとアーセナルの試合が、5月11日00:30にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（