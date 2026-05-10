Image: Shutterstock 気をつけて運転しないと、ダラスでは普通の道路や高速道路の出入り口にある亀裂でパンクしたりするんですよね…。｢道に穴が…｣とか、｢暑さでアスファルトがフニャフニャに…」なんて経験、ありませんか？ それとは関係ないのですが、海を漂うプラスチックごみや、街中に捨てられたたばこの吸い殻は、私たちの社会にとって厄介者です。でも、もしこの｢壊れやすい道路｣と｢