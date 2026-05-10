乾燥系植物のLED栽培！日当たりによって変わる栽培スタイルを紹介 乾燥系植物のLED栽培 日当たりによって変わる栽培スタイル アガベを中心に人気の乾燥系植物（比較的、乾燥した大地に根ざすタイプ。ここでは便宜的に乾燥系としています）。光を好む性質があるため、日当たりの悪い室内での育成は難しいもののひとつです。季節によって屋外と屋内の栽培を併用するスタイルから、通年室内で栽培するスタイルまで様々ですが、