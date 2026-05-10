6月は「県民の日」や「市民の日」を利用しておトクにお出かけする絶好のチャンスです。埼玉県飯能市の「ムーミンバレーパーク」では、千葉県・栃木県・横浜市の住民を対象としたキャンペーンを実施。6月15日の「県民の日」当日は、千葉・栃木の高校生以下が無料招待となるほか、1ヶ月間限定で横浜市民らを含む対象地域の1デーパスが特別価格になります。全天候型にリニューアルした「エンマの劇場」や、雨に映える「アンブレラスカ