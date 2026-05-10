ラ・リーガ 25/26の第35節 レアル・ソシエダードとベティスの試合が、5月10日04:00にレアレ・アレーナにて行われた。 レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、オーリ・オスカールソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）らが先発に名を