プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第6節 ラ・ルビエールとセルクル・ブリュージュの試合が、5月9日23:00にEASIアリーナにて行われた。 ラ・ルビエールはジェリー・アフリイェ（FW）、パプムサ・フォール（FW）、マジード・アシメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはウマル・ディアキテ（MF）、ダ