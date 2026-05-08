奥能登地域に建設が構想される新病院に関する検討会が7日、石川県庁で行われ、県側は自治体が要望している分べん機能を導入しない案を示しました。輪島市の地域医療の中核を担う、市立輪島病院。市立輪島病院・田中 佐一良 病院長：「こちらが、産婦人科の外来になります」地震前まで奥能登で唯一、分べんができた輪島病院。 過去に新生児が亡くなる医療ミスが起きて以来、金沢から医師を派遣してもらい、医師が複数人となる