８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３２．５７ポイント（０．８７％）安の２６３９３．７１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．４１ポイント（０．３４％）安の８８８９．０７ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２７９７億５４５０万香港ドル（約５兆６０３４億円）に縮小している（７日は３１２４億８９１０万香港ドル）。中東情勢の不透明感