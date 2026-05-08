文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。 この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼5月8日配信号担当 小宅世人アナウンサー 今回の目的はボートレース中継の研修。今年の4月から実況の練習がスタートし、現在先輩の下で練習中です。 向かったのは広島県廿日市市にあるボートレース宮島。スタンドからレー