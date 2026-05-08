記事ポイントCentric Softwareが2026年3月27日にシンガポールで「Product Experience Roundtable 2026」を開催Panasonic、Electrolux、Fuji Oil Asiaなどアジア市場を牽引する企業のリーダーが登壇AI活用・ローカライズ・商品情報管理（PXM）をテーマに実践的な議論を展開 アジア市場でのブランド戦略とAI活用をテーマにした業界横断イベントが、シンガポールで開催されました。商品情報管理プラットフォームを提供するCentri