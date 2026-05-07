今夏も予想されている猛暑。次第に気温が上がり始め、梅雨も近づいているなか、そろそろエアコンの出番も近づいています。 しかし、シーズンオフを経て、エアコンをいざ運転してみると、「冷えない」「変なにおいがする」「水が漏れてきた」といった予想外のトラブルに気づくケースも少なくありません。実際、エアコンの修理依頼はシーズンはじめに集中します。夏本番が近づくにつれて、修理や設置までに2〜3週間待ちとなり、い