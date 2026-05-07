エアコン故障難民大量発生中!? 15分でできる手順を解説！ 夏本番前にやっておきたい“エアコン試運転”の基礎知識
今夏も予想されている猛暑。次第に気温が上がり始め、梅雨も近づいているなか、そろそろエアコンの出番も近づいています。
しかし、シーズンオフを経て、エアコンをいざ運転してみると、「冷えない」「変なにおいがする」「水が漏れてきた」といった予想外のトラブルに気づくケースも少なくありません。実際、エアコンの修理依頼はシーズンはじめに集中します。夏本番が近づくにつれて、修理や設置までに2〜3週間待ちとなり、いわゆる“エアコン故障難民”になってしまうおそれがあります。
こうした事態を避けるために、やっておきたいのが夏本番前の“試運転”です。わずか15分ほどの作業ですが、快適な夏を迎えるための大切な準備となります。
そこで今回は、エアコン試運転の目的をはじめ、知っておきたい基礎知識から実践的な手順までを解説します。
メーカーが試運転を推奨する理由
多くのメーカーが試運転を推奨しているのは、近年のエアコンがセンサーや制御機能を多く搭載しているためです。こうした機能は高性能である一方、異常が起きると動作が止まることもあります。試運転で早めに不具合を見つけることで、修理の混雑時期を避け、夏のピーク時に快適な状態で使い始められます。また、省エネ性能を最大限に発揮するためにも、事前のチェックは重要です。
エアコン試運転の素朴な疑問 Q&A
Q：試運転を行うのにベストな時期や目安は?
冷房の試運転は4〜5月が最適です。メーカーも梅雨入り前の実施を推奨しており、気温が23〜25℃程度の日が理想的とされています。6月以降は修理依頼が急増し、対応まで1週間以上かかるケースも多いため、早めに動くほど安心です。暖房の場合は10〜11月に行うと、冬本番前に不具合を発見できます。
Q：去年問題なかったのに今年も必要?
試運転は毎年必ず必要です。エアコンは長期間使わない間に、内部にホコリやカビが溜まったり、ドレンホースが詰まったり、冷媒ガスの不足が進んだりすることがあります。前年に正常でも、今年も正常とは限らないため、年次点検としてシーズン前のチェックは必須です。
Q：暖房でも試運転は必要?
暖房は冷房とは動作条件が異なり、冬前の10〜11月に暖房モードでの試運転が推奨されています。特に暖房は霜取り運転やコンプレッサーの負荷が大きく、故障が冬本番に発覚すると生活への影響が大きくなります。温風がしっかり出るか、異音・異臭がないか、室外機が正常に動くかを確認しておくと安心です。
試運転の目的は“異常の早期発見”と“安心の担保”
試運転の目的は、エアコンが正常に動作するかどうかを事前に確認し、問題があれば早めに対処するための備えです。特にチェックしておきたい基本的なポイントには、次のようなものが挙げられます。
これらの項目は専門知識がなくても確認でき、トラブルの予兆を捉えるのに役立ちます。
試運転の手順：15分でできるチェック方法
以下の手順を参考に、実際に試運転を行いましょう。
Step1：フィルターと吹き出し口の簡易チェック
まずは電源を入れる前に、フィルターにホコリが溜まっていないかを確認。ホコリが多いと風量が弱くなり、冷え具合に影響します。
フィルターは取り外して掃除機で吸い取り、水洗いする場合は中性洗剤を用い、しっかり乾かしてから戻します。吹き出し口にカビが見える場合は、専門業者に内部クリーニングを検討してもよいでしょう。
Step2：最低温度・風量「強」で10〜15分冷房運転
冷房を最低温度（16〜18℃）に設定し、風量を「強」にして運転します。室外機がスムーズに動いていることや、風がしっかり出ていることを確認します。数分運転すると、吹き出す風が徐々に冷たくなっていくのが通常ですが、10分経っても冷たさを感じない場合は、冷媒ガスの不足や内部の故障が疑われます。
Step3：異音・異臭のチェック
運転中に「カタカタ」「キーン」といった異音が続く場合は、ファンの接触や部品の劣化が考えられます。また、カビ臭がする場合は内部の汚れが原因である可能性が高いです。軽度であればフィルター掃除で改善しますが、強いにおいが続く場合はプロによるクリーニングが必要です。
Step4：ドレンホースの水の出方を確認
冷房運転では、室内機で発生した水がドレンホースから排出されます。室外機につながったホースの先端から水がポタポタ落ちていれば正常です。水が出ていない場合は詰まりの可能性があり、逆に室内機から水が垂れる場合は故障のサインです。
トラブルが見つかったときの判断基準は？
試運転で異常に気づいた場合、業者に依頼すべきか、または自分で対処できるのかを判断する必要があります。判断するための一例や基準は次のとおりです。
自分で対処できるケースフィルターの汚れ ドレンホースの軽い詰まり（先端のゴミを取り除く程度） リモコンの電池切れ 室外機周りの障害物の撤去
プロに依頼すべきケース冷えない/暖まらない 室内機からの水漏れ 異音が続く 焦げ臭いにおいがする
特に焦げ臭さは危険なサインです。無理に使い続けず、早めに専門業者へ相談しましょう。
買い替えの判断基準は ?
一般的にエアコンの設計上の標準使用期間は10年とされ、以降は不具合が増える傾向にあります。以下の症状が複数当てはまる場合は、買い替えを検討するサインです。
エアコンは壊れてからではなく、今のうちに備えることが大切。この夏を安心して過ごすために、まずは試運転と掃除から始めましょう。
また、古い機種は省エネ性能も大きく劣ります。10年以上使用している場合は、買い替えたほうが総合的にはプラスになるケースが多いです。
The post エアコン故障難民大量発生中!? 15分でできる手順を解説！ 夏本番前にやっておきたい“エアコン試運転”の基礎知識 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.