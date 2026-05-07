今夏も予想されている猛暑。次第に気温が上がり始め、梅雨も近づいているなか、そろそろエアコンの出番も近づいています。

しかし、シーズンオフを経て、エアコンをいざ運転してみると、「冷えない」「変なにおいがする」「水が漏れてきた」といった予想外のトラブルに気づくケースも少なくありません。実際、エアコンの修理依頼はシーズンはじめに集中します。夏本番が近づくにつれて、修理や設置までに2〜3週間待ちとなり、いわゆる“エアコン故障難民”になってしまうおそれがあります。

こうした事態を避けるために、やっておきたいのが夏本番前の“試運転”です。わずか15分ほどの作業ですが、快適な夏を迎えるための大切な準備となります。

そこで今回は、エアコン試運転の目的をはじめ、知っておきたい基礎知識から実践的な手順までを解説します。

メーカーが試運転を推奨する理由

多くのメーカーが試運転を推奨しているのは、近年のエアコンがセンサーや制御機能を多く搭載しているためです。こうした機能は高性能である一方、異常が起きると動作が止まることもあります。試運転で早めに不具合を見つけることで、修理の混雑時期を避け、夏のピーク時に快適な状態で使い始められます。また、省エネ性能を最大限に発揮するためにも、事前のチェックは重要です。

エアコン試運転の素朴な疑問 Q&A

Q：試運転を行うのにベストな時期や目安は?

冷房の試運転は4〜5月が最適です。メーカーも梅雨入り前の実施を推奨しており、気温が23〜25℃程度の日が理想的とされています。6月以降は修理依頼が急増し、対応まで1週間以上かかるケースも多いため、早めに動くほど安心です。暖房の場合は10〜11月に行うと、冬本番前に不具合を発見できます。

Q：去年問題なかったのに今年も必要?

試運転は毎年必ず必要です。エアコンは長期間使わない間に、内部にホコリやカビが溜まったり、ドレンホースが詰まったり、冷媒ガスの不足が進んだりすることがあります。前年に正常でも、今年も正常とは限らないため、年次点検としてシーズン前のチェックは必須です。

Q：暖房でも試運転は必要?

暖房は冷房とは動作条件が異なり、冬前の10〜11月に暖房モードでの試運転が推奨されています。特に暖房は霜取り運転やコンプレッサーの負荷が大きく、故障が冬本番に発覚すると生活への影響が大きくなります。温風がしっかり出るか、異音・異臭がないか、室外機が正常に動くかを確認しておくと安心です。

試運転の目的は“異常の早期発見”と“安心の担保”

試運転の目的は、エアコンが正常に動作するかどうかを事前に確認し、問題があれば早めに対処するための備えです。特にチェックしておきたい基本的なポイントには、次のようなものが挙げられます。

冷房がしっかり効くか？ 異音がしないか？ カビ臭などの異臭がないか？ 室内機や室外機から水漏れがないか？ リモコン操作が正常か？

これらの項目は専門知識がなくても確認でき、トラブルの予兆を捉えるのに役立ちます。

試運転の手順：15分でできるチェック方法

以下の手順を参考に、実際に試運転を行いましょう。

Step1：フィルターと吹き出し口の簡易チェック

まずは電源を入れる前に、フィルターにホコリが溜まっていないかを確認。ホコリが多いと風量が弱くなり、冷え具合に影響します。

フィルターは取り外して掃除機で吸い取り、水洗いする場合は中性洗剤を用い、しっかり乾かしてから戻します。吹き出し口にカビが見える場合は、専門業者に内部クリーニングを検討してもよいでしょう。

↑フィルターのホコリは冷房効率を下げる原因に。カビや汚れがないかもチェックを！

Step2：最低温度・風量「強」で10〜15分冷房運転

冷房を最低温度（16〜18℃）に設定し、風量を「強」にして運転します。室外機がスムーズに動いていることや、風がしっかり出ていることを確認します。数分運転すると、吹き出す風が徐々に冷たくなっていくのが通常ですが、10分経っても冷たさを感じない場合は、冷媒ガスの不足や内部の故障が疑われます。

Step3：異音・異臭のチェック

運転中に「カタカタ」「キーン」といった異音が続く場合は、ファンの接触や部品の劣化が考えられます。また、カビ臭がする場合は内部の汚れが原因である可能性が高いです。軽度であればフィルター掃除で改善しますが、強いにおいが続く場合はプロによるクリーニングが必要です。

Step4：ドレンホースの水の出方を確認

冷房運転では、室内機で発生した水がドレンホースから排出されます。室外機につながったホースの先端から水がポタポタ落ちていれば正常です。水が出ていない場合は詰まりの可能性があり、逆に室内機から水が垂れる場合は故障のサインです。

↑室外機のドレンホースをチェック。水がポタポタと出ていれば正常な証拠

トラブルが見つかったときの判断基準は？

試運転で異常に気づいた場合、業者に依頼すべきか、または自分で対処できるのかを判断する必要があります。判断するための一例や基準は次のとおりです。

自分で対処できるケース

フィルターの汚れ ドレンホースの軽い詰まり（先端のゴミを取り除く程度） リモコンの電池切れ 室外機周りの障害物の撤去

プロに依頼すべきケース

冷えない/暖まらない 室内機からの水漏れ 異音が続く 焦げ臭いにおいがする

特に焦げ臭さは危険なサインです。無理に使い続けず、早めに専門業者へ相談しましょう。

↑内部回路の故障や冷媒ガスの不足など、専門知識が必要な重大なトラブルは無理に触らずプロの業者に点検・修理を依頼しましょう

買い替えの判断基準は ?

一般的にエアコンの設計上の標準使用期間は10年とされ、以降は不具合が増える傾向にあります。以下の症状が複数当てはまる場合は、買い替えを検討するサインです。

冷えない/暖まらない 水漏れが頻発 異音・異臭が改善しない 修理見積もりが高額（1〜2万円以上） 電気代が明らかに上昇

エアコンは壊れてからではなく、今のうちに備えることが大切。この夏を安心して過ごすために、まずは試運転と掃除から始めましょう。

また、古い機種は省エネ性能も大きく劣ります。10年以上使用している場合は、買い替えたほうが総合的にはプラスになるケースが多いです。

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