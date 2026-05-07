【モデルプレス＝2026/05/07】女優の吉本実憂が5月6日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳人気女優「インパクト大」眉毛全剃りショット◆吉本実憂、眉毛全剃りショット公開吉本は「私は私を私と呼ぶ This my favorite song」とつづり、複数の写真を投稿。1枚目に投稿された写真では、眉毛を全て剃りイメージチェンジした、自身が主演を務める短編映画「DRUNK」でのオフショ