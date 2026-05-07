人気女優、“衝撃”眉毛全剃りショット公開「覚悟がすごい」「ギャップ」
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の吉本実憂が5月6日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳人気女優「インパクト大」眉毛全剃りショット
吉本は「私は私を私と呼ぶ This my favorite song」とつづり、複数の写真を投稿。1枚目に投稿された写真では、眉毛を全て剃りイメージチェンジした、自身が主演を務める短編映画「DRUNK」でのオフショットを公開。他にもホットドッグを手に満面の笑みを浮かべるオフの姿や、透明感溢れる至近距離の自撮りショットなども披露している。
この投稿にファンからは「衝撃」「インパクト大」「顔立ちの良さが際立ってる」「ギャップ」「撮影への覚悟がすごい」「どの写真も可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気女優「インパクト大」眉毛全剃りショット
◆吉本実憂、眉毛全剃りショット公開
吉本は「私は私を私と呼ぶ This my favorite song」とつづり、複数の写真を投稿。1枚目に投稿された写真では、眉毛を全て剃りイメージチェンジした、自身が主演を務める短編映画「DRUNK」でのオフショットを公開。他にもホットドッグを手に満面の笑みを浮かべるオフの姿や、透明感溢れる至近距離の自撮りショットなども披露している。
◆吉本実憂の投稿に反響
この投稿にファンからは「衝撃」「インパクト大」「顔立ちの良さが際立ってる」「ギャップ」「撮影への覚悟がすごい」「どの写真も可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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