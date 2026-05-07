7日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比109.3％増の6036億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同140.2％増の5007億円だった。 個別ではＮＺＡＭ上場投信ＮＡＳＤＡＱ１００ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ米ドル・ブル（１倍） 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ 、ｉシェア