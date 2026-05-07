クマのイラスト山形県酒田市山谷の山林で5日に男性の遺体が見つかり、酒田署は7日、クマに襲われた可能性も視野に捜査すると明らかにした。頭部や腕に外傷があり、遺体発見直後には近くでクマ1頭が駆除された。署によると、同市の農業久松幸雄さん（78）が入山したまま行方不明になっており、遺体は久松さんの可能性があるとみて身元の特定を進めている。久松さんは3日朝、山菜採りで入山。午後になっても帰宅しないため家族