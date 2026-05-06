テディ・アトラス氏が分析ボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）を米名トレーナーが称賛した。2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に0-3で判定負け。それでも、後半の追い上げに拍手が送られた。世紀の一戦を振り返ったのは、元世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン氏を指導したトレーナーとしても知られるテディ・アトラス氏だ。自身のYouTubeチャンネルで、中谷とトレー