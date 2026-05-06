テディ・アトラス氏が分析

ボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）を米名トレーナーが称賛した。2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に0-3で判定負け。それでも、後半の追い上げに拍手が送られた。

世紀の一戦を振り返ったのは、元世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン氏を指導したトレーナーとしても知られるテディ・アトラス氏だ。自身のYouTubeチャンネルで、中谷とトレーナーのルディ・エルナンデス氏について「彼らは正しいゲームプランを持っていた」と指摘。このように分析した。

「彼らはイノウエほど上手くプランを実行できなかった。私が称賛したいのは、彼らがそれに気づいた時にテンポを上げたということだ」「ジャブを盾にプレスをかけた。パンチの長さを生かしてプレスをかけたんだ。パンチを完全に伸ばし切るのが良かったね」

リーチの長さを活かした攻めで、身長差を活かしながらアグレッシブな姿勢で井上を下がらせたと説明。「少し遅すぎたと思うが、彼らは適応したんだ」とし、「もしイノウエほど偉大な相手でなければ、勢いのまま圧倒したかもしれないよ」と語った。

井上戦に敗れながらも、中谷は4日（日本時間5日）、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えたランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で順位を1つ落としただけ。結果的に、中谷の強さも証明される形となった。



（THE ANSWER編集部）