Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」の第2弾ティザー映像を公開した。【動画】Aぇ! group、新曲「でこぼこライフ」第2弾ティザー本楽曲は、6月12日公開のグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』の主題歌。今回のティザーでは、耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかになった。第1弾ティザーから続く世界観をベースに、より華やかで躍動感のある映像へ