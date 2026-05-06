敵地アストロズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に今季6試合目の先発登板。7回4安打2失点、8奪三振の好投を披露したが、チームは1-2で敗れた。そんな中、大谷が空振りを奪ったシーンにもはや“困惑”の声も上がった。5回2死一、三塁のピンチ。打席に好打者アルトゥーベを迎えた。1-2からの6球目。大谷が投じたスイーパーは外角に大きく外れ、捕手スミスが膝を滑らせてようやく捕