風を受けて浮かび上がる相模の大凧＝４日、新戸スポーツ広場江戸末期から約２００年続く伝統行事「大凧（おおだこ）まつり」が４日、相模原市南区と座間市の相模川河川敷計５会場で始まった。５日まで。相模原市会場の新戸スポーツ広場（同市南区）では、国内最大級の８間凧（１４・５メートル四方）に付けられた綱を約１００人が力を合わせて引いた。今年の題字は「穂風（ほのかぜ）」で、揮毫（きごう）した本村賢太郎市長が