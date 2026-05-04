女子ゴルフのNTTドコモビジネスレディス国内女子ゴルフツアーのNTTドコモビジネスレディス最終日が3日、千葉・浜野GC（6704ヤード、パー72）で行われた。2打差の首位で出た菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算18アンダーでツアー4勝目。優勝賞金2160万円だけでなく、豪華副賞もゲットした。26歳の菅沼は1年前、同じ浜野GCで開催されたパナソニックオープンレディース以来の勝利を飾っ