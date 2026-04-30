東京土産として人気の「ザ・メープルマニア」から、春夏にぴったりの期間限定スイーツ「メープルソルティナッツクッキー」が登場♡メープルのやさしい甘さとナッツの香ばしさ、そしてほんのり効いた塩味が絶妙に重なり合う贅沢な味わいが魅力です。ティータイムはもちろん、ゴールデンウィークや帰省のお土産にもおすすめの一品。その美味しさの秘密や定番商品もあわせてご