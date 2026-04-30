初夏の訪れとともに、心ときめくスイーツ体験を楽しみたい方に朗報です♡ザ・リッツ・カールトン大阪では、ベリーの魅力を存分に味わえるアフタヌーンブッフェと、日本茶と融合した上質なアフタヌーンティーが登場。華やかで繊細なスイーツと、洗練された空間が織りなすひとときは、自分へのご褒美や大切な人との時間にぴったり。初夏ならではの特別な美味しさを堪能してみません